Blaya admite medo de não conseguir amamentar

A preparar-se para a segunda experiência na maternidade, Blaya admitiu o medo de não conseguir amamentar o filho, Theo, devido à mamoplastia de aumento que fez.

Na reta final da gravidez, a artista fez um desabafo nas redes sociais no qual assumiu a preocupação acerca da amamentação, nomeadamente se as próteses que colocou após o nascimento da filha, Aura, serão um obstáculo.

“Desde o início disseram que não iria interferir na amamentação, mas o medo sempre foi um aliado visto que ainda não tenho sensibilidade em algumas zonas das mamas”, explicou numa publicação no Instagram.

A cantora contou que “adorou” amamentar a filha até aos dois e tem a intenção de fazer o mesmo com o filho.

“Quando engravidei, o pensamento de ‘Será que vou conseguir amamentar?’ estava constante na minha cabeça. […] Estes últimos dias as mamas têm-me doído um pouco mais e decidi dar uma apertadela… saíram umas gotas”, explicou ainda.

“Muitas pessoas perguntam se as próteses interferem na amamentação e respondia sempre que… não faço a mínima. Mas acho que agora já posso ir dando umas respostas. Pelo menos já vejo uma luzinha ao fundo”, completou.

Theo será o primeiro filho em comum com João Barradas e o segundo de Blaya, que é já mãe de Aura, de dois anos, do antigo relacionamento com Pedro Russo, de quem está separada há mais de um ano.