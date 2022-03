Blaya explica o motivo da sua ausência das redes sociais

Blaya recorreu ao Instagram, nesta quarta-feira, 24 de novembro, para explicar o motivo da sua ausência das redes sociais nos últimos tempos.

A cantora, de 34 anos, gravou uma série de vídeos através do InstaStories, ferramenta do Instagram, onde fala sobre o sucedido.

“Sim, estou viva. Sabem que eu nunca lidei bem com rotina, hábitos e o Instagram, às vezes, tem de se entrar numa rotina em que o ‘tico’ não bate com o ‘teco’. Aborrece-me fazer stories, aborrece-me fazer posts”, começou por explicar.

“Prefiro nem publicar nada, porque na realidade não me apetece publicar”, afiança, garantindo que a falta de conteúdos em nada está relacionada com falta de atividade na sua vida. “Tenho estado a fazer coisas, música, ensaios, treinos, mas realmente não me apetece fazer stories a fazer essas coisas”, rematou.

Recorde-se que há pouco tempo, a também bailarina, usou as redes sociais para desabafar sobre os desafios da maternidade e as dificuldades que tem enfrentado nesta nova fase.

“(…) Com o Theo é um bocado diferente.. e ainda me estou a adaptar. Todas as semanas eu e o pai do Theo temos que olhar para o calendário e fazer a nossa semana! E muita sorte temos nós , por cada vez que algum está ocupado, o outro consegue estar free.

Sim… o miúdo tem avós, mas por enquanto não consigo deixa lo sozinho o dia todo com eles (mas estou a trabalhar nisso lol ). E é no meio destes dias ocupados e livres, que surge a culpa e o agradecer.(…)”, escreveu.