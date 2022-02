Blaya mostra a filha a beijar a barriga de grávida

A preparar-se para a segunda experiência na maternidade, Blaya mostrou a filha mais velha, Aura, a beijar a “barriguinha” de grávida.

Desde que anunciou a gravidez, a artista tem partilhado nas redes sociais várias fotografias desta fase e, este sábado, 8 de maio, a filha surgiu a dar um beijo na barriga.

“A ‘Lau’ está mesmo muito contente. Acho que ela vai ser o tipo de irmã/mãe. Já eu, por outro lado, quando era da idade dela e a minha mãe perguntava se eu queria um irmão dizia que não e começava a chorar”, afirmou na publicação no Instagram.

Theo será o primeiro filho em comum com João Barradas e o segundo de Blaya, que é já mãe de Aura, de dois anos, do antigo relacionamento com Pedro Russo, de quem está separada há mais de um ano.