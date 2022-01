Blaya mostra a foto do parto em casa

Depois de ter anunciado ao mundo o nascimento do segundo filho, Blaya mostrou uma imagem do parto de Theo, que foi realizado em casa.

Uma mãe feliz. Blaya partilhou nesta segunda-feira com os seguidores o nascimento do segundo filho, Theo, e mostrou mesmo uma imagem do momento do parto, que foi realizado em casa.

“Uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida! A mulher é mesmo algo mágico… não sei onde arranjei forças para conseguir chegar até ao fim (na verdade arranjei forças com as pessoas que estava)”, referiu a cantora no perfil de Instagram.