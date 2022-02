Blaya partilha foto de filho mais novo ao colo da filha

Blaya Rodrigues partilhou, este domingo, 25 de julho, uma fotografia em que surge a filha mais velha, Aura, a segura no filho mais nova, Theo.

Depois de ter sido mãe pela segunda vez, a cantora tem partilhado alguns momentos da maternidade no Instagram. Desta vez, a artista mostrou-se rendida ao publicar uma imagem dos filhos.

“Uma semana de Theo! Prometo que durante a semana posto outro tipo de fotos!” prometeu Blaya.

Aquando da chegada de Theo, Blaya confessou que não sabe como teve forças para aguentar o parto em casa. “Uma das coisas mais difíceis que já fiz na minha vida! A mulher é mesmo algo mágico. Não sei onde arranjei forças para conseguir chegar até ao fim (na verdade arranjei forças com as pessoas que estavam)”, contou, na altura.

O pequeno Theo é o primeiro fruto da relação amorosa entre Blaya e o músico João Barradas. Lembre-se que Aura nasceu durante o ex-relacionamento da artista com Pedro Russo.

A cantora tem partilhado momentos do parto e do pós-parto de Theo. Desde o nascimento em casa, com uma Doula, até à ingestão da placenta, passando pelas mutações do corpo, Blaya tem trazido à luz do público todos os primeiros desafios da chegada de um novo bebé.