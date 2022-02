Blaya conta que parto da segunda gravidez vai ser em casa: “Estou na minha zona de conforto”

Blaya Rodrigues contou, esta quarta-feira, que o parto da segunda gravidez vai acontecer em casa. A artista confessou estar na sua “zona de conforto”.

A cantora foi uma das convidadas do programa das manhãs da TVI “Dois às 10”. Durante a conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, a intérprete revelou que o nascimento do segundo bebé vai ser em casa.

“Em casa o foco é na mulher e no bebé. Em casa toda a dor tem de ser revertida para um prazer. Estou na minha zona de conforto. É completamente diferente. Às vezes no hospital acabamos por ter vergonha de fazer algumas coisas”, disse.

Lembre-se que o nascimento da primeira filha da cantora, Aura, aconteceu num hospital. A primogénita da artista é fruto do relacionamento terminado com o ex-namorado, Pedro Russo.

O menino que está por nascer é fruto do atual namoro de Blaya Rodrigues com João.