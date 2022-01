Blaya desabafa sobre o peso ao sexto mês de gravidez: “Já engordei 10 kg”

Blaya Rodrigues desabafou sobre os dez quilos que já ganhou ao sexto mês de gravidez. A cantora admitiu que estabeleceu como limite os 80 kg.

Depois de ter tido várias problemas nas costas durante a gravidez da primeira filha, Aura, devido ao peso em excesso que adquiriu, a artista quer evitar voltar a passar pela mesma situação.

“Quem me seguiu na gravidez da Lau, sabe que tive um barrigão enorme nos últimos dois meses de gravidez e isso não me fez parar! Nada disso! Mas as dores que tinha nas costas e no fundo da barriga eram gigantes e a maior parte dessas dores foi por culpa do peso”, contou, referindo que, na altura, engordou 25 kg. “Podia ter sido muito menos!” afirmou.

Neste momento, ao sexto mês de gestação, a intérprete já ganhou dez quilos. “Ok… 10 kg de muito amor… Mas que se pode evitar e dar-se amor com outras coisas… Aliás fazer exercício físico liberta para aqui qualquer coisa que deixa o bebé muito feliz!” acrescentou.

Por isso, Blaya determinou como objetivo não passar dos 80 kg até ao momento do parto. “Já peso 77 kg, por isso, não sei como vou fazer, mas vou conseguir! E a melhor maneira de eu o fazer… É a dançar!” rematou.

O anúncio da segunda gravidez foi feito por parte da cantora depois da especulação dos internautas. “Estou com gases há quase seis meses”, brincou a artista no perfil de Instagram.

A também já intérprete é mãe de Aura, de dois anos, da antiga relação com Pedro Russo.