Blaya reage às críticas após ter assustado a filha

A artista reagiu às várias críticas feitas pelos seguidores nas redes sociais, após ter partilhado um vídeo a assustar a filha, Aura.

Blaya partilhou no Instagram uma fotografia “a ser fofinha” com a filha para responder aos comentários negativos que recebeu devido a um vídeo que publicou, na terça-feira, em que surgia a dançar e, no final, assustou a bebé.

“Sabes que podes provocar a gaguez na tua filha com esses sustos. Já sabes se for gaga a culpa é tua”, referiu um internauta. “Ridícula, isso não se faz”, afirmou outra.

“Olha eu a ser fofinha com a minha filha! Será que também vai ter não sei quantos mil gostos, 400 comentários e vai ser notícia?” pode ler-se na publicação.

Recorde-se que Aura, de dois anos, nasceu do relacionamento amoroso terminado entre Blaya e Pedro Russo.

No final de agosto, a cantora de “Faz Gostoso” e “Ela Me Domina” passou pelo programa “What’s Up TV” (SIC Mulher) para ensinar a apresentadora Carolina Patrocínio a dançar twerk.

