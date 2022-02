Blaya revela sexo do bebé: “Chorei. Não estou nada preparada”

Depois de confirmar a segunda gravidez, Blaya Rodrigues revelou o sexo do bebé nas redes sociais e confessou que chorou quando soube.

Um mês depois de ter anunciado a gestação, a artista contou no próprio Instagram que está grávida de um menino. O sexo do bebé foi revelado este sábado, 17 de abril, num vídeo em que Blaya surge a partir uma fatia de bolo com recheio azul.

No entanto, apesar de saber que o importante é engravidar, a bailarina confessou que chorou quando soube o sexo porque queria uma menina.

“É menino. Eu sei que o importante é mesmo conseguir ter um bebé, mas afeiçoei-me muito ao feminino. Quando engravidei da Lau, queria muito ter um rapaz. […] Fui fazer a ecografia e disseram ‘é menina’. Fiquei em negação algum tempo, tinha a certeza que a ecografia estava errada, mas não”, recordou.

“No primeiro ano da Lau pensei ‘agora quero um menino’, mas […] o meu gosto por raparigas foi crescendo. Simplesmente adoro meninas”, confessou.

“Vou partir o bolo e… Menino. Confesso que chorei. A minha experiência com meninas é completamente diferente e já estou tão habituada a esta energia feminina. Uma independência e compressão incrível”, acrescentou.

Blaya admitiu ainda que não se sente preparada para os “carros, super heróis, saltos do sofá, lutas invisíveis” ou ser “amorosa”.

“Sou uma mãe nada mas nada amorosa. Tenho os meus momentos com a Lau, claro. Mas não sou de ficar com muitos amassos, porque é a minha personalidade. E a Lau entende e respeita muito bem. Já percebi que os meninos são mais agarrados”, completou.

Blaya é mãe de Aura, de dois anos, do antigo relacionamento com Pedro Russo, de quem está separada há mais de um ano.