Blaya Rodrigues sobre o corpo pós-parto: “Continuas perfeito à tua maneira”

Blaya Rodrigues deixou uma mensagem nas redes sociais sobre o seu corpo pós-parto, depois de ter sido mãe do filho mais novo, Theo.

A cantora, de 34 anos, realçou o quão a sua silhueta mudou ao longo dos meses de gestação, referindo que continua a estar “perfeita” à sua maneira e que gosta de ser “apaparicada” pelo namorado e pai do filho, João Barradas.

“Aquele corpo que não me interessa se vocês respeitam ou não! Meu lindo corpo! Mudaste! Mas continuas perfeito à tua maneira”, começou por escrever a artista no perfil de Instagram.

“Gostas de ser apaparicado pelo teu parceiro, gostas que a dona de ti te olhe no espelho e sorria e gostas, sobretudo, que a tua dona não coloque uma pressão enorme pelos bocadinhos que foram mudando ao longo destes meses de gestação”, prosseguiu.

“Adoras desfilar pela casa e ‘flirtar’ com o teu parceiro e estás ansioso para voltar a movimentar a pélvis de todas as maneiras e feitos”, rematou Blaya Rodrigues.

A artista revelou, a 18 de julho, que foi mãe do segundo filho, Theo. A cantora admitiu que não sabe como teve forças para aguentar o parto em casa. “Uma das coisas mais difíceis que já fiz na minha vida! A mulher é mesmo algo mágico”, disse.

Além de Theo, a intérprete, que ficou conhecida pelo público com o grupo musical Buraka Som Sistema, também é mãe de Aura, fruto do ex-relacionamento amoroso com Pedro Russo.