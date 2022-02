Blaya Rodrigues esclarece se vive, ou não, com o namorado

Blaya Rodrigues recorreu ao Instagram para interagir com os seus seguidores e permitiu que estes lhe colocassem algumas questões.

A voz de “Faz Gostoso” criou um jogo de perguntas e respostas no InstaStories, ferramenta do Instagram, e um dos seguidores mostrou curiosidade sobre a sua relação:”Por que não vives com o teu namorado na mesma casa?” perguntou uma fã.

“Eu vivo, mas ele foi trabalhar. Mas também se não vivesse teria exatamente o mesmo atrofio”, respondeu a cantora que assim pôs fim à ideia de que não mora com João Barradas.

Blaya e João Barradas são pais do pequeno Theo que nasceu em julho de 2021. Recorde-se que a intérprete é ainda mãe de Aura, de quatro anos, fruto de uma relação anterior.