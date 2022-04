Blaya Rodrigues revela que está grávida de seis meses

Blaya Rodrigues anunciou, esta quarta-feira, 24 de março, que a família está prestes a aumentar com a gravidez do segundo filho. A cantora está de seis meses de gestação.

Depois da especulação dos fãs de que estaria novamente grávida, a artista confirmou que está a preparar-se para a segunda experiência na maternidade, fruto da nova relação amorosa.

Blaya Rodrigues partilhou um vídeo em que surge a dançar em frente ao espelho e é visível a “barriguinha” de grávida. “Estou com gases há quase seis meses”, brincou a artista no perfil de Instagram.

No que diz respeito à identidade do companheiro e pai do bebé, a cantora prefere não divulgar, tal como confessou numa entrevista com a humorista Beatriz Gosta num vídeo em direto.

Recorde-se que a intérprete já é mãe de Aura, de dois anos, da antiga relação com Pedro Russo, de quem está separada há mais de um ano.