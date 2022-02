Blaya Rodrigues e as inseguranças de mãe solteira

Blaya Rodrigues admitiu, esta segunda-feira, que, às vezes, sente-se muito insegura obre o papel que tem vindo a desempenhar como mãe. “Fico com a sensação que não estou a dar o meu melhor”, contou.

A cantora de temas como “Faz Gostoso” e “+Mais” vive com a filha, Aura – que é fruto da ex-relação amorosa com Pedro Russo -, e os seus cães. Por vezes, o facto de ser mãe solteira deixa-a com dúvidas.

“Quando eles dizem: quero ir para o pai/ quero ir para a mãe! É como se fosse uma facada basicamente” começou por afirmar, explicando de seguida que “falar do pai” lá em casa é uma coisa natural.

“Gosto quando ela fala do pai, quando pergunta, quando quer falar com ele, é importante não eliminar a palavra pai quando ela está comigo. Mas, às vezes, ela vem com ‘quero ir para o pai’. Casa com os avós com as tias com piscina! E, por aqui, sou eu, ela e os cães”; prosseguiu.

A artista sabe que é “normal” que a menina “queira um bocadinho de mais ação”. No entanto, não consegue evitar o sentimento de impotência.

“Quando ela me diz isso fico com a sensação que não estou a dar o meu melhor, mas lá no fundo sei que estou! Eu sei que dou! E a verdade é que ela sabe que a mãe também dá o melhor. Às vezes, fico a pensar… Será que lhe digo que também sou fixe? Será que ela não gosta de mim?” questionou Blaya Rodrigues.

