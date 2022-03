Blaya Rodrigues prefere “look” natural do que fotografias editadas

Blaya Rodrigues afirmou que prefere ver o seu “look” natural, com algumas borbulhas na cara, do que editar as fotografias e aparecer perfeita.

A cantora de temas como “Faz Gostos”, “+Mais” e “Eu Avisei” encontrou uma aplicação chamada Facetune que serve para editar ao mínimo detalhe os registos fotográficos captados pelo telemóvel.

“Ora bem! Primeiro ia ficando sem nariz. Há ali uma função que te ‘esbaça’ tanto a pele que ficas um boneco de cera (tenham cuidado porque se metem demais a ‘vossa cara’ desaparece)”, explicou a artista no Instagram.

Depois de fazer a experiência com a app, a intérprete acabou por gostar mais da sua imagem natural.

“Isto bem usado até dá para tirar as marquinhas pequeninas. Pessoal, eu até mudei a cor dos olhos! Apesar de ter bastantes marcas acho que prefiro a cara normal mesmo. Não vou dizer que não vou usar em algumas fotos (nunca se sabe) mas gosto da minha cena normal mesmo”, garantiu.

