Blaya Rodrigues revela a razão pela qual tatuou um dragão

Blaya Rodrigues revelou, esta quarta-feira, a razão pela qual fez a tatuagem de um dragão na zona pélvica. “Não é sobre o corpo mas sim sobre a atitude”, explicou a cantora.

O gosto da artista pelas tatuagens é muito conhecido pelos seguidores e, desta vez, no perfil de Instagram, Blaya Rodrigues decidiu explicar o porquê de ter feito um dragão à volta do seu ventre.

“Não é sobre o corpo mas sim sobre a atitude. Hoje venho explicar-vos o dragão! A volta do meu ventre tenho uma cobra uma pantera um dragão e quero tatuar uma fénix”, referiu a cantora, explicando: “São animais de grande força / sabedoria / independência e coragem”.

https://www.instagram.com/p/B-cqqSQJSMg/

Contudo, a intérprete aproveitou as tatuagens para tapar as esterias que ficaram no corpo depois de ter dado à luz a sua primeira filha, Aura, fruto do seu ex-relacionamento amoroso com Pedro Russo.

“Ah e outra coisa! Aproveitei para tapar as estrias que ficaram da gravidez da Lau”, rematou.

