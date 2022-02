Blaya Rodrigues mostra-se a dançar samba com nove anos [vídeo]

Blaya Rodrigues mostrou-se, este domingo, a dançar samba quando tinha nove anos numa viagem ao Brasil que fez para visitar a sua família.

A cantora de temas como “Faz Gostoso” ou “+Mais” encontrou lá em casa um vídeo antigo do momento em que tinha acabado de aprender a dançar samba e partilhou no perfil de Instagram.

“Quando o caminho tiver muito apertado…. Vai para outro! Eu tinha nove anos aqui e tinha aprendido a sambar nesta viagem que fui ao Brasil visitar a minha família!” recordou a intérprete, de 32 anos.

https://www.instagram.com/p/B_KMvDPnu_X/

“Já estava a dançar há pelo menos uma hora… Sim! Eram 9:40 da manhã. Olho para estes vídeos e farto me de rir. É tão bom ver como eu me desenrascava sozinha”, prosseguiu Blaya Rodrigues.

Na secção de comentários, rapidamente, diversos internautas elogiaram a artista. “A tua carinha é a mesma”, “Está no sangue”, “Linda” e “Estás igualzinha” servem a título de exemplo.

A cantora assumiu a sua bissexualidade, revelando que já esteve com mulheres. No entanto, a intérprete adiantou que está numa nova relação amorosa com um homem de 24 anos.

Lembre-se que a artista tem uma filha, Aura, fruto do ex-relacionamento com Pedro Russo.

