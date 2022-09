Blaya surpreende seguidores ao posar nua

Blaya surpreendeu os seus seguidores ao publicar algumas fotografias em que surge a posar nua. A cantora somou vários elogios.

A intérprete, de 35 anos, posou junto a uma janela e tapou o peito apenas com os braços e as mãos. Deixando muito pouco à imaginação, a voz de “Faz Gostoso” exibiu ainda as várias tatuagem que cobre o seu corpo.

Na caixa de comentários foram vários os internautas que se mostraram rendidos às imagens publicadas por Blaya. “Vai Mulher, que o mundo é teu! Muito feliz”, “Que beleza” ou “Deusa Rainha da minha vida. Mulher de força e sensibilidade, tanta gratidão por esta irmandade”, são alguns exemplos dos elogios deixados pelos fãs da cantora.