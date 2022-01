Blogue de Ana Guiomar faz anos e continua uma delícia

O “Mãe Já Não Tenho Sopa”, o blogue de culinária da atriz Ana Guiomar, completou quatro anos e continua a mostrar o que de melhor fazem os “foodies” e os chefes amadores.

Já lá vão quatro anos e continua a ser uma delícia: o blogue da atriz e apresentadora da TVI está de parabéns e mantém-se uma referência entre os apreciadores de comida e os chefes amadores.

“É verdade, quatro anos já e quase que nem demos por isso”, congratulou-se Ana Guiomar no perfil de Instagram, ao recordar as primeiras imagens do “Mãe Já Não Tenho Sopa” nas redes sociais.

https://www.instagram.com/p/B5pcj8wAeci/

“Estas duas imagens foram as duas PRIMEIRAS fotografias a ser partilhadas naquela conta de Instagram. Não sabíamos o que ia ser, quanto tempo ia durar ou como iria ser recebida neste mundo dos foodies/chefs amadores”, admite.

Mas o sucesso apareceu mesmo: “A verdade é que, passados quatro anos, com um livro editado, alguns ‘showcookings’ e umas viagens gastronómicas pelo meio ainda cá estamos!

Obrigada a quem me apoia sempre, a quem faz parte desta equipa e obrigada a quem nos segue por lá. Hoje vamos fazer a festa!” prometeu a jurada do programa das tardes da TVI “Ver P’ra Crer”.

Enquanto celebra o sucesso do blogue, a atriz pode ser vista no programa conduzido por Pedro Fernandes e, também, no “Desliga a Televisão”, o formato de humor dos fins de semana da RTP1.

Na vida pessoal, a atriz vai de vento em popa com o namoro seguro com Diogo Valsassina. Os dois já pensam, inclusivamente, em ter um filho, mas a intérprete garante que, neste momento, a prioridade é mesmo o trabalho.

