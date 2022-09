Bloody Mary, presunto e ostras: ator Keanu Reeves almoça em restaurante no Algarve

O restaurante The Prime Beach Club, em Monte Gordo, no Algarve, recebeu, no sábado passado, o ator Keanu Reeves.

Uma estrela de Hollywood em Monte Gordo? Confirmado. Keanu Reeves, ator mundialmente conhecido por filmes como “Matrix”, “Speed” ou “Point Break”, almoçou no restaurante The Prime Beach Club e confraternizou com os funcionários e clientes.

“Foi com enorme prazer e consideração que tivemos connosco o ator Keanu Reeves no @thepr1mebeachclub. Agradecemos a escolha e toda a simpatia que aqui distribuiu”, refere a página de Instagram do espaço, que aponta algumas curiosidades: “É uma pessoa de extrema simplicidade, afável e discreto, adora ‘Bloody Mary’, aprecia um bom presunto, ameijoas da nossa costa e ostras”.

À “Magg”, a responsável e gerente do restaurante, Mafalda Bastos, recordou a visita. “Conversei com o grupo durante algum tempo e constou-me que teriam vindo diretamente de Gerês de la Frontera, em Espanha, conhecida a sua paixão por motas fez questão de estar presente no Circuito Jerez-Ángel Nieto, a convite da Motorsport Lifestyle”.