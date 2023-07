“Bolinho número três no forno”. Filipa Gomes está grávida

Filipa Gomes recorreu às redes sociais para fazer um anúncio especial. A “chef” está à espera do terceiro filho, fruto do relacionamento com Jorge Trindade.

“Ok, malta, atenção, o Viriato tem uma coisa para vos contar… não, a Julieta… ok, contam os dois”, é assim que começa o vídeo de Filipa Gomes a a anunciar a terceira gravidez.

“Para tudo! Então esquecemo-nos de escrever na placa? A sério?! Ai, senhores, se nem disto nos lembramos como é que vamos conseguir cuidar de mais um?”, brincou a “chef” no final.

“Bolinho número três no forno”, lê-se na legenda da publicação, na qual surge Filipa Gomes e o marido Jorge Trindade, juntamente com os filhos Julieta, de oito anos, e Viriato, de quatro.

Na caixa de comentários, os seguidores reagiram. “Parabéns! Que venha com muita saúde”, “Só tem graça a partir dos três. Bem-vindos às famílias numerosas” e “Muitos parabéns” são alguns dos exemplos.