“Bomba”, “perfeita” ou “maravilhosa”: Júlia Palha, em lingerie, é alvo de todos os elogios

Júlia Palha exibiu na tarde desta quinta-feira a nova peça de lingerie e levou os seguidores, particularmente os famosos, a aplaudir a ousadia.

Não raramente, Júlia Palha apresenta uma nova lingerie e a mais recente conquistou os seguidores. “Linda”, “deusa” ou “arrasou” foram algumas das palavras de elogio dos fãs anónimos para a atriz da SIC que, depois da novela “A Serra”, que protagonizou ao lado de Sofia Alves, tem participado na trama “Sangue Oculto” e no concurso “Vale Tudo”, este último conduzido por João Manzarra.

Esta participação semanal valeu a Júlia Palha um elogio público da amiga e também atriz Jéssica Athayde: “Ontem (domingo) foi o meu programa preferido de sempre no ‘Vale Tudo’. Alem de ter estado com uma das miúdas mais talentosas da sua geração @juliapalha – que eu chamo de ‘peixinho’, já faz muitos anos, porque ela é muito linda -. ainda tive o prazer de brincar com convidadas muito divertidas e cheias de vontade de ajudar as nossas associações”, escreveu a atriz nas redes sociais.

Quanto às imagens em lingerie, que agora revelamos, a atriz garantiu ser uma mulher que sabe o que quer. “Auto-confiança é o novo superpoder. Quando começas a acreditar em ti, a magia começa a acontecer”, referiu Júlia Palha, a propósito da peça da “Intimissimi”.

Famosos como Luís Borges (“Bomba”), Carolina Loureiro, Inês Gutierrez (“Maravilhosa”), April Ivy (“Perfeita”) aplaudiram a ousadia de Júlia Palha.

A atriz já tinha chamado a atenção de quem a segue no início do mês, quando posou em biquíni na praia.