Boris Johnson e a mulher já foram pais pela segunda vez

Depois do primeiro filho em comum, Wilfred, o primeiro-ministro britânico e a sua mulher, Carrie, foram pais pela segunda vez.

“Boris Johnson e a esposa, Carrie, anunciam o ‘nascimento de uma menina num hospital em Londres hoje’”, foi desta forma que o casal revelou a boa-nova, através de um comunicado, citado pelo “The Sun”.

Os dois já tinham anunciado em julho que se preparavam para serem pais novamente. Recorde-se que o primeiro filho, Wilfred, nasceu a 29 de abril do ano passado. “Mãe e bebé encontram-se bem”, anunciaram, na altura.

Além dos dois filhos com Carrie Johnson, o primeiro-ministro também é pai de quatro filhos, fruto do casamento terminado com Marina Wheeler, e uma outra, que nasceu da ex-relação com uma assessora do Partido Conversador.