Brad Pitt acusa Angelina Jolie de armar complô para se vingar

O plano de vingança da atriz Angelina Jolie por causa da luta da custódia dos filhos terá passado por vender “secretamente” uma propriedade vinícola em França do ex-casal.

Brad Pitt afirma que a sua ex-mulher e atriz, Angelina Jolie, orquestrou um plano de vingança para conseguir vender às escondidas a sua parte do Château Miraval, propriedade vinícola que ambos tinham em França e usada para realizar o seu casamento. Esse complô seria uma forma de se vingar por causa da batalha pela custódia dos filhos.

O ex-casal comprou a propriedade em 2008. Aquando da sua aquisição, e segundo a “Page Six” (coluna de notícias sobre famosos), ambos chegaram a acordo que nunca venderiam a vinícola. Além disso, tanto Brad como Angelina concordaram em dividir os lucros da propriedade, ficando o ator com 68% e os restantes 38% para a atriz, uma vez que Brad investiu mais no projeto.

Angelina Jolie e Brad Pitt, um dos mais icónicos casais de Hollywood, assinaram o divórcio em 2019. Parece que todo o processo alterou as ideias iniciais de Jolie, visto que no verão 2021, a atriz disponibilizou a sua parte a um “oligarca russo”.

O ator vê esta ação da sua ex-mulher como “maliciosa” e “vingativa”, já que terá acontecido sem o seu conhecimento.

De acordo com os documentos judiciais aos quais o site “Page Six” teve acesso, e “como será demonstrado em julgamento, as ações de Jolie foram ilegais, prejudicando severa e intencionalmente Pitt e enriquecendo-a injustamente”.

As declarações feitas aparecem no seguimento de um processo de Jolie contra Pitt, há nove meses, onde pede 250 milhões de dólares e no qual acusa o ator de tentar “assumir o controlo” da propriedade.