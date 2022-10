Brad Pitt acusado de agredir Angelina Jolie e um dos filhos

Angelina Jolie revelou em tribunal um episódio de alegada agressão que terá acontecido em 2016, durante um voo no avião privado no qual seguia com Brad Pitt e os seis filhos.

A atriz, de 47 anos, está em tribunal depois de ter vendido o Chateau Miraval, em França, ao grupo Grupo Stoli, de Yuri Shefler. O também ator, de 58, acusou a ex-companheira de o prejudicar e do comprador ter ligações diretas ao presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Durante este processo judicial, a Imprensa internacional teve acesso aos documentos nos quais constavam as alegadas agressões relatadas por Angelina Jolie. “Brad Pitt agarrou Angelina Jolie pela cabeça e abanou-a, depois agarrou-a pelos ombros e abanou-a novamente antes de a empurrar contra a parede do WC”, citou a revista “Variety”.

“Quando uma das crianças defendeu Jolie verbalmente, Pitt atacou o seu próprio filho e Jolie agarrou-o por trás para o deter”, acrescentou. “Para se soltar de Jolie, Pitt atirou-se de costas contra os assentos, ferindo Jolie nas costas e no cotovelo”, pode ler-se nos documentos.

“Pitt apertou o pescoço a um dos filhos e bateu no rosto de outro”, citou a revista, referindo, de seguida, que os seis filhos ficaram “muito assustados” e a chorar.