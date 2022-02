Brad Pitt agradece a Bradley Cooper: “Fiquei sóbrio por causa deste tipo”

Brad Pitt revelou que o amigo Bradley Cooper desempenhou uma papel fundamental no seu caminho para a sobriedade total, longe do álcool.

O ator aproveitou o facto de ter arrecadado o prémio de Melhor Ator Secundário na cerimónia National Board Of Review 2020 para agradecer publicamente ao seu colega de profissão.

“Obrigado, Bradley. Fiquei sóbrio por causa deste tipo. E todos os dias foram mais felizes desde então. Amo-te e obrigado”, disse o intérprete no discurso de agradecimento com o troféu nas mãos.

https://www.instagram.com/p/B7Gn4BkH_Q7/

Os problemas com o vicio do álcool do ex-marido de Angelina Jolie foram tornados público em setembro do ano passado durante uma entrevista que deu ao jornal “The New York Times”.

“De repente dei por mim sentado numa sala rodeada de homens que estavam a contar os seus problemas a desconhecidos de uma forma tão honesta e aberta como eu nunca tinha visto”, contou, na altura.

