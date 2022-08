Brad Pitt fala sobre a saia que levou à antestreia de “Bullet Train”

Brad Pitt explicou o porquê de ter levado uma saia vestida à antestreia mundial do filme “Bullet Train”, em Berlim, na Alemanha.

O ator norte-americano, de 58 anos, dá vida à personagem do novo filme realizado por David Leitch. Depois da antestreia, em julho, o intérprete foi tema de assunto por ter surgido com uma saia.

Em conversa com a revista “Variety”, o artista explicou que escolheu esta peça de roupa para causar desorganização. “Todos nós vamos morrer, então vamos lá desordenar tudo”, contou.

Durante a outra antestreia do filme de Brad Pitt, em Londres, Inglaterra, Rui Unas foi um dos convidados a marcar presença no evento. O ator português esteve a poucos metros do colega de profissão internacional na passadeira vermelha.

“Breve carrossel deste meu dia. Fui à estreia do filme ‘Bullet Train’ e pus em prática todo o meu conhecimento adquirido de oito edições dos Globos de Ouro da SIC. Estive a um par de metros do Brad Pitt”, contou, nas redes sociais.