Brad Pitt vive o Natal com metade dos filhos

Brad Pitt vai viver o Natal com três dos seus seis filhos: Shiloh, de 14 anos, e os gémeos, Knox e Vivienne, de 12. Esta situação deve-se ao mal-estar entre o ator e a ex-mulher, Angelina Jolie.

O ator norte-americano e a ex-companheira separaram-se há cerca de quatro anos. No entanto, o ex-casal ainda não chegou a um entendimento no que diz respeito à relação com os seis filhos, tal como contou a revista “Us Weekly”.

“Eles podem passar a noite com eles na véspera de Natal. […] Tanto o Brad como a Angelina são responsáveis por este drama sem fim. Infelizmente, as crianças é que acabam por sofrer”, disse uma fonte, citada pela publicação.

Caso esta situação se confirme, Brad Pitt deixará de passar esta época festiva com os restantes três filhos, Pax, de 17, e Zahara, de 15, e Maddox, de 19.