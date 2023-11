Bradley Cooper salvou Brooke Shields: “Estava no sítio certo à hora certa”

Brooke Shields revelou que foi vítima de uma “grave compulsão” e que foi salva por Bradley Cooper. O ator reagiu à história contada pela atriz.

No início do mês, Brooke Shields contou um evento traumático que sofreu: foi vítima de “uma grave convulsão”, que a fez ser levada de urgência para o hospital, auxiliada por Bradley Cooper.

O ator foi questionado sobre a situação e mostrou-se “feliz” por ter ajudado a colega. “Estava no sítio certo à hora certa”, afirmou em entrevista à revista “Extra TV”.

Na altura, Brooke Shiels contou que “começou a ficar tudo turvo”. “Deixei cair as mãos e bati com a cabeça na parede. Comecei a ter uma grave convulsão”, descreveu, acrescentando que “começou a espumar da boca” e que ficou “completamente roxa”.

A atriz contou ainda que, quando acordou no hospital, estava a receber oxigénio e, do seu lado, estava Bradley Cooper, que a socorreu no restaurante.