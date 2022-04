“Brasa!” Famosas elogiam sensualidade de Sara Matos em série da SIC

“O Clube”, a nova série de “streaming” da SIC, já arrancou e Sara Matos divulgou uma imagem na qual aparece a dançar de forma sensual. As famosas aplaudiram.

Está no “ar” na plataforma de “streaming” da SIC – a OPTO -, “O Clube”, uma série sobre a noite de Lisboa e o negócio do álcool e das mulheres. Com Luana Piovani, Vera Kolodzig, Sharam Diniz, Filipa Areosa ou Sara Matos nos principais papéis, foi a namorada de Pedro Teixeira a mostrar uma das primeiras imagens: a atriz dança em cima de um palco, em lingerie.

Sara Matos perguntou aos milhares de seguidores quem já tinha visto o primeiro episódio de “O Clube” e, perante centenas de respostas positivas, o que sobressaiu foram os elogios de algumas amigas à sensualidade da atriz.

“Brasa”, referiu Mariana Monteiro, que contracena com Sara Matos na novela da noite da SIC “Terra Brava”; já Dânia Neto e Filipa Areosa publicaram emojis de chamas.

A namorada de Pedro Teixeira celebrou, há dois dias, 31 anos e o casal mostra-se mais feliz do que nunca, com Sara Matos a estar cada vez mais próxima da filha do ator, Maria.