Brigitte Bardot socorrida de urgência com dificuldades respiratórias

A atriz francesa Brigitte Bardot foi assistida de urgência devido a dificuldades para respirar devido a onda de calor.

O calor está a invadir a Europa, com temperaturas fora do comum e picos bastante altos. A onda de calor que se faz sentir pode ser perigosa para a saúde, principalmente nos mais velhos.

As altas temperaturas fizeram com que Brigitte Bardot, de 88 anos, fosse socorrida de urgência na quarta-feira, dia 19 de julho. A atriz francesa foi assistida em casa devido a dificuldades em respirar, avançou o jornal Var Martin.

Na causa desta situação está o pico de 35.º graus que se fez sentir em Saint-Tropez, no sul de França, onde mora a artista. O marido de Bardot, Bernard d’Ormale, deu poucas declarações ao jornal que avançou com a notícia. “Como todas as pessoas de idade, ela não aguenta o calor”, afirmou.

O companheiro de Brigitte notou ainda que a esposa não chegou a perder a consciência e foi rapidamente assistida pelos paramédicos. A atriz francesa encontra-se em repouso com o quadro médico estabilizado.