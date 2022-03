Britney Spears estará livre do controlo do pai em breve

Britney Spears estará livre do controlo total do pai em breve. A tutela da cantora norte-americana será dividida.

Depois de 13 anos sem controlo sobre a própria carreira e assuntos pessoais, a artista estará livre do controlo total do pai em breve, ordenou o tribunal esta quinta-feira, 11 de fevereiro.

O pai da Britney Spears, Jamie Spears, deixará de o tutor legal da artista, o que acontece desde 2008, depois de a artista ter sido internada duas vezes numa instituição de saúde mental.

A juíza do tribunal superior de Los Angeles, nos EUA decidiu que a tutela passará a ser dividida com a empresa independente de gestão Bessemer Trust, rejeitando as objeções de Jamie Spears.

A situação foi revista depois de, em novembro, Britney Spears ter contestado a tutela do pai, ameaçando, inclusive, terminar a carreira se este mantivesse o controlo total. “Britney opõe-se fortemente ao retorno de James como tutor”, pode ler-se no documento apresentado ao Tribunal Superior da Califórnia, ao qual a BBC teve acesso.

No mesmo documento a cantora refere que no início era a favor do acordo, pelo facto de o pai a ter “salvo de um colapso, da exploração por indivíduos predadores e da ruína financeira” que a tornou “capaz de recuperar a posição como uma artista de classe mundial”.

O regime legal em que Britney Spears está inserida geralmente aplica-se a indivíduos que são incapazes de tomar as próprias decisões, como aqueles com demência ou outras doenças mentais. Assim, os fãs da cantora defendem que Britney tenha sido forçada a assinar o acordo e têm desenvolvido uma campanha nas redes sociais com a “hashtag” #FreeBritney.