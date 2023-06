Britney Spears nega envolvimento nas drogas: “Isto parte-me o coração”

Britney Spears recorreu às redes sociais para desmentir as últimas notícias que dão conta de um alegado envolvimento nas drogas.

No fim-de-semana, o “Daily Mail” divulgou uma notícia que dava conta de um alegado envolvimento de Britney Spears nas drogas, mais especificamente metanfetamina.

A cantora norte-americana recorreu às redes sociais para desmentir as afirmações: “O facto das pessoas estarem a dizer coisas que não são verdade é tão triste… Se calhar nem são elas a dizerem essas coisas porque para mim não faz qualquer sentido. Deixa-me triste porque me esforcei tanto para resolver as coisas e nunca foi suficiente. (…) As pessoas a falarem mal de mim nas costas, isto parte-me o coração e as notícias são tão fracas”, escreveu.

“Espero que sejam apenas as notícias maldosas e que o Kevin e o Preston não tenham dito nada dessas coisas”, rematou, referindo-se às supostas declarações dadas pelo ex-marido, Kevin Federline, e pelo pai, Jamie Spears, ao jornal britânico.

Federline também emitiu um comunicado no Instagram: “As mentiras e as tentativas de exploração de menores para conseguir lucrar é outro exemplo repulsivo de onde, infelizmente, determinado tipo de jornalismo se afundou”, notou, referindo que as notícias entristeceram os filhos, Sean Preston, de 17 anos, e Jayden James, de 16, frutos do relacionamento terminando com a artista.