Britney Spears recorda os VMA: “Uma das minhas galas de prémios favoritas”

Britney Spears, que ficou fora dos MTV Music Awards, recorreu às redes sociais para relembrar os tempos áureos da carreira.

Na virada do milénio, Britney Spears enchia palcos com os grandes êxitos, como “Baby One More Time”, e chegou a realizar várias performances nos MTV Video Music Awards.

A cantora ficou de fora da edição deste ano, mas, nas redes sociais, fez questão de relembrar uma das suas “galas de prémios favoritas”: “Passei tantos momentos fantásticos naquele palco e até já me chamaram a ‘rainha da MTV’… Mal posso esperar para partilhar mais VMA e outras memórias de atuações em galas de prémios no [livro] #TheWomanInMe [‘A Mulher Que Há em Mim’] a 24 de outubro”, contou.

Recorde-se que a artista está a passar um momento difícil. Após seis anos de relacionamento, Britney separou-se de Sam Asghari. Os dois trocaram alianças em junho de 2022, ao fim de vários anos de namoro, mas parece que a paixão chegou ao fim.