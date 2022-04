Britney Spears revela medos e inseguranças com nova gravidez

Britney Spears anunciou esta semana que está à espera do terceiro filho, o primeiro em comum com Sam Asghari, contudo, a cantora confessou ter inseguranças.

A voz do tema “Toxic” confessou, através do perfil de Instagram, alguns dos seus medos face à terceira gravidez que está a viver. “Estou com tanto medo de cometer um erro. Serei atenciosa o suficiente? Serei instintiva o suficiente?” começou por desabafar a artista, de 40 anos.

“Deus sabe que não sou santa, mas os media destruíram-me quando me tornei mãe. O meu primeiro disco saiu quando eu tinha 16 anos e engravidei aos 24. Pensei nisso ontem à noite… era um bebé a criar dois bebés e com 17 carros do lado de fora da minha casa”, diz.

Britney Spears explicou que pondera criar um podcast para falar sobre a gravidez e abordou ainda o tema do sexo na gestação. “O sexo é ótimo quando se está grávida”, afirma.

Recorde-se que a cantora é ainda mãe de Sean, de 16 anos, e Jayden, de 15, fruto da relação terminada com Kevin Federline.