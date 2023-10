Britney Spears revela no livro de memórias que abortou de um filho de Justin Timberlake

Britney Spears lançou um livro de memórias, no qual revela diversos detalhes e momentos polémicos, como a gravidez e um aborto de um filho de Justin Timberlake.

“The Woman in Me” é o novo livro de memórias de Britney Spears, que será lançado na próxima terça-feira, 24 de outubro. Nos depoimentos sobre a sua vida, a cantora contou diversos acontecimentos que têm chocado a Internet.

A revista “People” teve acesso a alguns excertos. Num deles, a artista revelou ter ficado grávida de Justin Timberlake quando ambos estavam numa relação. Ela descobriu a gravidez no final do ano 2000 e revelou querer o filho. Contudo, a decisão não era unânime no namoro. Ambos os cantores tiveram diversas discussões e, no final, decidiram abortar.

“A gravidez foi uma surpresa. Eu amava tanto o Justin. Eu esperava que tivéssemos uma família um dia. Mas o Justin não estava feliz. Disse que não estávamos prontos para ter um bebé, que éramos muito jovens”, cita a revista de um excerto do livro.

“Tenho a certeza que as pessoas vão-me odiar por isso, mas eu concordei em não ter o bebé. Eu não sei se foi a escolha certa. Justin tinha muita certeza que não queria ser pai”, acrescentou ainda.