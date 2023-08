Britney Spears revela que sofreu muito antes do divórcio

Naquela que é a primeira reação ao divórcio de Sam Asghari, Britney Spears revela que sofreu muito nos últimos meses.

Mas a artista norte-americana acabou por ir mais longe: “Não conseguia aguentar mais a dor! Tenho-me feito de forte há demasiado tempo e o meu Instagram parece perfeito, mas está longe da realidade “, garantiu.

O processo do divórcio foi aberto na passada quinta-feira, dia em que a notícia da separação foi pública. Sam Asghari confirmou, nas suas redes sociais, as suposições que rodavam na imprensa.

Segundo o “Page Six”, site norte-americano de celebridades, Sam Asghari pretende que a artista lhe dê mais dinheiro no divórcio do que a quantia que ficou estabelecida no acordo pré-nupcial.

Uma fonte revelou que o marido de Britney “está a tentar negociar as concessões além do acordo pré-nupcial e a ameaçar ir a público com informação extremamente vergonhosa sobre Britney se esta não pagar”. Contudo, a fonte ainda avança que “é chantagem e nunca acontecerá”.

O TMZ, publicação que avançou com a notícia de separação do casal, noticiou que Sam Asghari acusou a cantora de o ter agredido enquanto este estava a dormir, deixando-o com o olho ferido. Uma fonte contou ainda ao site que as queixas do companheiro da artista sobre situações deste género não eram incomuns.