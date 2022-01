Britney Spears sobre documentário “Framing Britney Spears”: “Chorei durante duas semanas”

Britney Spears confessou, esta terça-feira, 30 de março, que chorou durante duas semanas após o lançamento do documentário “Framing Britney Spears” (“Tramando Britney Spears”), do “The New York Times”.

A cantora, de 39 anos, revelou, no perfil de Instagram, que não assistiu ao documentário que retrata a luta pelos seus bens com o pai, Jamie Spears. Porém, a artista sentiu-se magoada com a atenção que recebeu.

“Sempre houve muita especulação em torno da minha vida. […] Toda a minha vida estive exposta ao apresentar-me diante de toda a gente. É preciso ter muita força para confiar no universo com toda esta vulnerabilidade, pois sempre fui muito julgada, insultada e envergonhada pela imprensa e continuo a sê-lo”, desabafou.

“Não assisti ao documentário, mas do que tive oportunidade de ver, sinto-me envergonhada pelo foco que colocaram sobre mim. Chorei durante duas semanas e, bem… continuo a chorar às vezes”, afirmou a cantora.

“Faço o que posso ao nível da minha espiritualidade para manter a alegria, o amor e a felicidade. Dançar todos os dias traz-me alegria. Não estou aqui para ser perfeita… ser perfeito é aborrecido… Estou aqui para transmitir bondade”, concluiu.