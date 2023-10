Bronca: Renato Godinho esclarece frase “o FC Porto ou como é que se chama aquela porcaria”

Renato Godinho viu-se obrigado a reagir publicamente depois de ter espoletado uma polémica com o FC Porto na novela da SIC “Papel Principal”.

“Fui para o Porto comer tripas, dobrada, conviver com as pessoas do Norte, ver jogos do FC Porto ou como é que se chama aquela porcaria…”. A frase da personagem “Miguel” na novela da SIC “Papel Principal” originou uma onda de indignação nas redes sociais e o intérprete viu-se obrigado a esclarecer a polémica.

“Então vamos lá esclarecer os pouco esclarecidos”, começou por referir nas redes sociais. “Uma telenovela é uma obra de ficção. Boa, má? Ficção. Um ator é um profissional que interpreta personagens. Bem, mal? Personagens. As coisas que são ditas pelos atores em cena, não representam o que eles pensam ou sentem, mas sim as suas personagens”, esclareceu.

“Quando uma personagem diz que a sua mãe é uma bruxa e devia morrer, por exemplo, seria muito estúpido se a mãe do ator ficasse ofendida e o deserdasse. Concordamos?”, acrescentou o ator.

“Podemos criticar uma obra artística, sempre. Mas sempre como obra artística, não como uma coisa pessoal, real, com uma agenda subjacente”.

“O desprezo que a personagem que interpreto na telenovela ‘Papel Principal’, na SIC, manifestou pelo FC Porto nem sequer tem a ver com o clube em si, mas com o futebol em geral. Até podia ter. Eu podia interpretar uma personagem que detestasse um qualquer clube de futebol”, referiu, de seguida.

“Ou um imbecil que usa as redes sociais para ameaçar um ator pelas coisas que a personagem dele diz. Também podia interpretar uma personagem dessas, mas não interpreto. Interpreto esta. Um ator cabotino que não gosta nem liga nada ao futebol e que portanto trata com desprezo tudo o que lhe diga respeito. Faz bem? Faz mal? Não é relevante para o caso. O que é relevante é: aquela pessoa não existe, assim como tudo o que ela diz”, frisou.

“Ser feliz é tão bom. É precisamente isso que faço sempre que me desloco ao Porto (cidade que elogio de boca cheia e da qual muitos já me ouviram dizer que é onde mais gosto de fazer teatro, precisamente por causa das pessoas). Procuremos o Amor. É bem mais edificante, acreditem”.

“P.S.: esta foto foi tirada em maio deste ano – a última vez em que estive no Porto – na livraria mais bonita do Mundo, onde tive a honra de ler um excerto do ‘Principezinho’, livro onde podemos encontrar muitas respostas e muitas perguntas. Mas daquelas que valem mesmo a pena. Beijinhos, Porto!”

“P.S.2: Que divertido seria agora receber mensagens com insultos do resto do país por ter dito que é no Porto que mais gosto de fazer Teatro”, rematou Renato Godinho.