Brooke Shields desfila de crocs na passadeira vermelha de evento

Protagonista do novo filme da Netflix, “A Mãe da Noiva”, Brooke Shields surgiu na passadeira vermelha dos Tony Awards de crocs amarelos.

Aconteceu no passado fim de semana, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, os Tony Awards 2024. Brooke Shields, de 59 anos, escolheu um calçado invulgar para a premiação.

A protagonista do novo sucesso da Netflix, “A Mãe da Noiva”, desfilou na passadeira vermelha com um vestido assinado pela designer filipina Monique Lhuillier e com uns crocs amarelos.

Uma escolha ousada que rendeu vários comentários negativos por parte dos fãs da moda, mas que foi justificada pela atriz. Na semana passada, a estrela de Hollywood foi submetida a uma cirurgia aos pés e “não conseguiria ter feito isto [comparecer ao evento] de saltos altos”.

Brooke Shields posou sorridente para os fotógrafos presentes no local e exibiu o calçado confortável.