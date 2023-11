Brooke Shields sofreu “grave convulsão” e foi socorrida por Bradley Cooper

A atriz Brooke Shields contou que foi vítima de uma “grave convulsão” enquanto estava num restaurante e foi ajudada por Bradley Cooper.

Numa entrevista à revista “Glamour”, a atriz norte-americana Brooke Shields contou um evento traumático que sofreu. No passado mês de setembro, a atriz foi vítima de “uma grave convulsão”, que a fez ser levada de urgência para o hospital.

“Estava à espera de um Uber. Cheguei ao fundo das escadas e comecei a ficar estranha, de forma muito óbvia. As pessoas que estavam comigo perguntavam: ‘estás bem?’”, começou por contar.

“Entrei, duas mulheres vieram ter comigo, não as conhecia. Começou a ficar tudo turvo. Deixei cair as mãos e bati com a cabeça na parede. Comecei a ter uma grave convulsão”, descreveu.

Durante o episódio, Brooke começou a “espumar da boca” e ficou “completamente roxa”, visto que estava a sufocar com a própria língua.

A atriz contou ainda que, quando acordou no hospital, estava a receber oxigénio e, do seu lado, estava Bradley Cooper, que a socorreu no restaurante.