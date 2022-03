Brooklyn Beckham partilha fotos inéditas do pedido de casamento

Depois de ter anunciado o noivado com Nicola Peltz, o filho mais velho de David e Victoria Beckham recordou o pedido de casamento nas redes sociais.

Como anunciou há cerca de duas semanas, Brooklyn Beckham está noivo depois de nove meses de namoro. O filho do ex-futebolista, de 21 anos, que deverá trocar alianças no próximo ano, partilhou na conta de Instagram, esta terça-feira, diversas fotografias do momento em que pediu a atriz Nicola Peltz em casamento.

“Não consigo imaginar uma vida sem ti, tu fazes-me sentir tão especial e fazes-me rir o tempo todo. Vou cuidar sempre de ti”, escreveu o modelo na legenda da publicação.

De recordar que David e Vitoria Beckham são um dos casais mais mediáticos do universo “cor de rosa” e têm quatro filhos em comum, Brooklyn, de 21 anos, Romeo, de 17, Cruz, de 15, e Harper, de oito.

