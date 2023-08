Bruce Springsteen cancela dois concertos devido a doença

A equipa do cantor emitiu um comunicado a adiar dois espetáculos pelo facto de Bruce Springsteen “ter adoecido”.

Bruce Springsteen, o “Boss”, apelido dado ao cantor, foi obrigado a cancelar dois concertos, que iriam acontecer em Filadélfia, nos Estados Unidos da América, nos dias 16 e 18 de agosto, por ter ficado doente.

A informação foi avançada na página oficial do cantor no Twitter, através de um comunicado. Apesar de mencionarem que Bruce adoeceu, não foi revelada a doença que o obrigou adiar os espetáculos.

“Devido ao facto de Bruce Springsteen ter adoecido, os seus espetáculos com a The E Street Band no Citizens Bank Park, na Filadélfia, nos dias 16 e 18 de agosto, foram adiados”, começou por escrever a equipa do músico.

“Estamos a trabalhar para reagendar as datas, portanto, guarde os bilhetes, dado que serão válidos para os espetáculos remarcados”, lê-se na publicação.

O artista, de 73 anos, estava em digressão pelos Estados Unidos, que teve início na semana passada, em Chicago, e o próximo está marcado para Foxbourgh, no estado do Massachusetts.