Bruce Willis: estado de saúde agravado e não reconheu Demi Moore

O estado de saúde de Bruce Willis, que sofre de demência frontotemporal, terá piorado e o ator não reconheceu Demi Moore.

Bruce Willis, cara famosa em Hollywood, foi afastado dos holofotes após ter sido diagnosticado com afasia, condição que afeta a fala, e, mais tarde, evoluiu para uma demência frontotemporal.

Desde então, a família tem tido tempos mais conturbados com a saúde do ator, que parece não ser uma constante e conta com alguns episódios. Um dos mais recentes foi o de Demi Moore, mãe das suas três filhas e com quem foi casado por dez anos.

A atriz visitou o ator após algumas semanas fora e o ator não a reconheceu. “A memória desvaneceu-se. A Demi deu-se conta de que ele de facto não a reconhecia. Está devastada. Ela não tinha ideia de que ele tinha piorado tanto”, disse uma fonte à publicação “Closer Weekly”.