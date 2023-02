Bruce Willis foi diagnosticado com demência, anunciou, esta quinta-feira, 16 de janeiro, a família nas redes sociais.

De notar que na primavera do ano passado, o intérprete, de 67 anos, foi diagnosticado com afasia, um distúrbio neurológico que afeta a comunicação, condição que no caso de Bruce Willis evoluiu para demência.

A família referiu ainda no comunicado que apesar de “doloroso, é alívio ter finalmente um diagnóstico claro”.

Em março, de 2022, o ator norte-americano acabou mesmo por se afastar dos ecrãs. De notar, que Bruce Willis conta com vários filmes como “O Veredicto”, de 1980, “Die Hard – Assalto ao Arranha-Céus”, entre outros.