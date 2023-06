Bruce Willis homenageado duas vezes no Dia do Pai

Demi Moore, ex-mulher, e Emma Heming, atual companheira, decidiram homenagear Bruce Willis no Dia do Pai, que se celebrou no domingo, 18 de junho.

O Dia do Pai celebrou-se, em várias partes do mundo, este domingo, 18 de junho. Várias figuras públicas, nomeadamente o rei Carlos III do Reino Unido, celebraram a data nas redes sociais.

Demi Moore, ex-mulher, e Emma Heming, atual companheira, aproveitaram para homenagear publicamente Bruce Willis, de quem ambas têm filhos.

“Eternamente grata a ti, BW, por me teres dado estas três lindas miúdas. Amamos-te. Feliz Dia do Pai”, escreveu a atriz, referindo-se a Tallulah, Scout e Rumer, frutos do casamento terminado.

Já Emma Heming destacou o ator como sendo “o melhor pai” que conhece: “O Dia do Pai é um momento em que consigo refletir no profundo apreço e respeito que tenho pelo Bruce ao vê-lo a ser pai das nossas filhas. Onde pode não ser ‘convencional’, o que ele está a ensinar irá abranger gerações. Amor incondicional, bondade, força, compaixão, paciência, generosidade, resiliência. Feliz Dia do Pai para o melhor pai que conheço”. Emma tem duas filhas com o astro de Hollywood, Mabel e Evelyn.

Recorde-se que na primavera do ano passado, o intérprete, de 67 anos, reformou-se da representação após ser diagnosticado com afasia, um distúrbio neurológico que afeta a comunicação, condição que no caso de Bruce Willis evoluiu para demência.

O ator protagonizou grandes sucessos de bilheteira, tais como “Die Hard – Assalto ao Arranha Céus”, “Pulp Fiction” e “Armageddon”.