Bruce Willis renova votos no décimo aniversário de casamento

Depois de aparecer publicamente durante o seu aniversário, Bruce Willis, que sofre de demência, voltou a mostrar-se aos fãs, agora para renovar os votos de casamento.

A lidar com o diagnóstico de demência, Bruce Willis apareceu publicamente esta quarta-feira perante os milhares de seguidores, ao renovar os votos de casamento com a sua mulher, Emma Heming. Trata-se da segunda aparição do ator em poucos dias, depois de ter celebrado com a família o aniversário.

“No aniversário dos nossos dez anos de casamento decidimos renovar os nossos votos, no mesmo local onde dissemos o ‘sim’”, escreveu Emma Heming nas redes sociais.

“Estou tão feliz por o termos feito e por aproveitar todas as oportunidades para celebrar a família e os amigos. Vamos conservar estas memórias para aqueles que talvez não o consigam fazer”, acrescentou, numa alusão à doença do ator.

Recorde-se que a família Willis está unida para enfrentar a doença e que a ex-mulher do intérprete de filmes de ação, Demi Moore, se mudou para a casa de Bruce Willis, para ser mais uma cuidadora.