Bruna Biancardi confirma: Neymar “não conseguiu” chegar a tempo do parto

Através das redes sociais, Bruna Biancardi confirmou que Neymar não chegou a tempo ao parto da filha Mavie, uma vez que não estava no Brasil.

Os mais recentes “papás”: Bruna Biancardi e Neymar deram as boas-vindas à primeira filha em comum, Mavie, e, através das redes sociais, a influenciadora contou alguns pormenores sobre o dia do parto.

“O ‘papá’ tentou, mas não conseguiu chegar a tempo do parto (pois não estava no Brasil). Mesmo assim, fez-se presente o tempo todo e depois recuperou o tempo perdido e ficou bem coladinho à Mavie. Ela é colada nele também”, contou, confirmando as notícias que davam conta de que o futebolista não esteve presente no momento do nascimento.

Bruna revelou, ainda, que, por não ter dilatação suficiente, submeteu-se a uma cesariana. Mais à frente, partilhou uma fotografia da recém-nascida com o irmão, Davi Lucca, de 12 anos, fruto da relação terminada entre Neymar e Carol Dantas: “O Davi é especial demais e ela tem muita sorte de ser irmã dele”, notou.