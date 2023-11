Bruna Biancardi nega pensão milionária de Neymar

Na imprensa circulou a informação de que Neymar teria de pagar uma pensão milionária a Bruna Biancardi. Contudo, a influenciadora negou.

Com a rutura do noivado e a separação de Neymar e Bruna Biancardi, devido às sucessivas traições do jogador de futebol à agora ex-namorada, as informações que chegaram à imprensa davam conta de que o futebolista teria de pagar uma pensão de alimentos milionária à ex-companheira.

Contudo, Bruna utilizou as redes sociais para negar qualquer tipo de “acordo milionário”. “Bruna Biancardi vem, por meio da sua assessoria, informar que não existe nenhum ‘acordo milionário’”, pode ler-se num comunicado.

Recorde-se que que o acordo que se fala, que terá sido organizado pelo pai do atleta brasileiro, faz com que Bruna receba uma pensão mensal de 200 mil reais (equivalente a pouco mais de 38 mil euros), além de uma moradia de luxo, segurança privado, uma ama e um carro blindado.

Além disso, numa das cláusulas do acordo, é previsto que Neymar possa estar com a filha sempre que estiver no Brasil.