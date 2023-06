Bruna Biancardi revela nome da filha com Neymar nas redes sociais

Após Neymar ter confirmado que traiu a companheira, Bruna Biancardi revelou o nome que escolheram para a primeira filha em comum.

No sábado, 24 de junho, Bruna Biancardi e Neymar realizaram o chá revelação onde descobriram que estavam à espera de uma menina.

Dois dias depois, Bruna Biancardi recorreu às redes sociais para divulgar o nome escolhido para a primeira filha em comum do casal. Mavie, é uma junção de duas palavras francesas [Ma: Minha Via: Vida].

O chá revelação aconteceu num resort em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, poucos dias após o jogador de futebol ter confirmado que traiu a namorada grávida.

Depois de ter sido noticiado que Neymar esteve com a “coach” Fernanda Campos num apartamento no estado de São Paulo, o jogador do Paris Saint-German desculpou-se nas redes sociais.

“Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público”, escreveu na legenda de uma publicação onde desativou os comentários.