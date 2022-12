Bruna Gomes aceita desafio da TVI e integra novo programa

Bruna Gomes aceitou o desafio da TVI e vai integrar o novo programa “A Ex-periência” como comentadora do formato.

A vencedora do “Big Brother – Desafio Final” foi a escolhida para o painel de comentadores do novo “reality show”. A boa-nova foi revelada durante a emissão desta quarta-feira, 28 de dezembro, do “Dois às 10”.

Além da influenciadora digital brasileira, Ricardo Martins Pereira, mais conhecido como “O Arrumadinho”, também vai fazer parte dos comentadores.

“A Ex-periência” chega ao pequeno ecrã a 1 de janeiro na TVI e terá como apresentadora Maria Botelho Moniz. O “reality show” terá ainda o “Extra”, conduzido por Marta Cardoso, no qual será analisado tudo o que se passa no programa.